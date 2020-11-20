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Aktüel Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
Aktüel

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:24:42 -
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara esnafın uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında tedbirler, saat 20.00'de tüm ülkede uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar, saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı.

Kısıtlamayla paket servise geçecek mekanlara afiş asıldığı görüldü.

- Aksaray

Aksaray'da da genelge kapsamında kentteki alışveriş merkezi ile restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler saat 20.00'de kepenk kapattı.

İşletmelerin kapanmasıyla meydan ve sokanlardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

- Karaman

Karaman'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde azaldı.

Polis ekipleri, kepenk kapatmayan bazı esnafı uyararak iş yerlerini kapatmalarını sağladı.

- "İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs biter"

Afyonkarahisar'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalar nedeniyle meydan ve sokanlardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Tatlıcı Enver Öney, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bundan sonra kapanış saatlerinin 20.00 olduğunu söyledi.

Pandemi kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Öney, "Kovid-19'dan dolayı herkes gibi biz de esnaf olarak etkileniyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs biter." dedi.

Restoran sahibi Tolga Özsoy da bir an önce Kovid-19 salgınından kurtulmak istediklerini belirtti.

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