Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle gıda ihtiyacını karşılamak için marketlerde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Saat 21.00'den itibaren ise kentin önemli noktalarından Nalçacı, Kule, Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nda hareketlilik yerine sessizliğe bıraktı.



Polis ekiplerinin şehir merkezinde denetim ve uygulamaları başladı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında denetimlere başladı.

Ekipler tarafından dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

- Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

- Aksaray

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı. Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.