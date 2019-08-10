Merkez Bankası’nın faizleri aşağıya çekmesinden sonra başta Ziraat Bankası olmak üzere Halk Bank, Vakıf Bank ardındanda katılım bankaları konut kredi oranlarında indirime gitti. Konut fiyatların yerinde saydığı ancak kredi oranlarının yüzde 0.99’a düşmesi, kredi oranları düşsün de ev alayım diyen vatandaşlar için tam da iyi bir fırsat. Konutta kredi oranları inecek mi? Kredi oranları düşecek mi?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde kredi oranı aylık yüzde 0.99'a düşürmesiyle ev almak isteyenler için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Daha önce konut kredi oranı aylık yüzde 1.50 olarak uygulayan kamu bankalarının yaptığı indirim ile 10 yıl vadeli 500 bin liralık kredi kullanan bir konut alıcısı için avantaj 224 bin lira oldu. Faize bulaşmak istemeyenler ise katılım bankalarının konut kredi oranlarını araştırmaya başladı. Katılım bankaları da vatandaşlara bu konuda yardımcı olmanın gayreti içinde.

Ev almanın tam da yeri ve zamanı

Hükümetin konut alıcısını desteklemek ve konut satışlarını artırmak için uyguladığı katma değer vergisi (KDV) ve tapu harcı indirimi de sürüyor. İndirim kapsamında, yılsonuna kadar yapılacak konut satışlarında KDV oranları yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanıyor. Yılsonuna kadar uzatılan tapu harcı indirimi kapsamında, normalde binde 20 olarak alınan tapu harcı, binde 15 olarak tahsil ediliyor. Gayrimenkul alım satımlarında satış bedeli üzerinden ödenmesi gereken tapu harcı, hem alıcıdan hem de satıcıdan alınıyor. 625 bin lira olan bir evde 12 bin 500'er lira olan tapu harcı 9 bin 375 liraya düşüyor. Bu indirimle konut alıcısının avantajı yaklaşık 3 bin 100 lira oluyor. Uzmanlar yeni projelerin yükselen maliyetler dolayısıyla bu kadar uygun fiyatlarla satışa sunulamayacağını, bugün ev alanların kısa sürede yüksek prim elde edeceğini söylüyor.

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