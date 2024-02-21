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Yaşam Konutlarına yerleşen depremzelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yaşam

Konutlarına yerleşen depremzelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yeniakit Publisher
2024-02-21 16:20:00 -
Konutlarına yerleşen depremzelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkımdan 1 yıl sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı konutlarına yerleşen depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde ağır hasar alan Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki depremzedeler, yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kurası çekilen kalıcı deprem konutlarına konutlarına yerleşmeye başladı.

Bu çerçevede, İslahiye’de deprem sonrası oluşturulan konteyner kentte kalan depremzede Mahmut Alan ve ailesi, AFAD’ın desteğiyle Değirmencik Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarına yerleşti. Kura sonucu kendilerine çıkan konutu çok beğenen ve “ancak bu kadar olur” diyen depremzede Alan ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Deprem konutları ancak bu kadar güzel olabilirdi”

Yerleştikleri deprem konutunu beğenen Mahmut Alan ve ailesi, “Deprem sonrası konteynerde rahat bir şekilde yaşadık. Devletimiz tüm desteğini bize gösterdi ama şuan daha güzel bir yere, kalıcı konutumuza geldik. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bize sahip çıktığı için teşekkür ederiz. Deprem konutları ancak bu kadar güzel olabilirdi. 'Bir yıl içerisinde yapıp teslim edeceğiz' dedi ve gerçekleştirdi. Evimize yerleştik. Bize yardım eden yetkililerimize ve AFAD’a çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz” diye konuştu.


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