0553 313 94 23

Konut satışında sert düşüş

Sivas’ta 2019’un ilk beş ayında satılan konut sayısı geçen yıla göre düşüş göstererek 2 bin 443’e geriledi.

18 Haziran 2019 Salı 13:35
Konut satışında sert düşüş

Sivas’ta 2019’un ilk beş ayında satılan konut sayısı geçen yıla göre düşüş göstererek 2 bin 443’e geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 834 konutun satıldığı Sivas’ta 2019’un aynı ayında satılan konut sayısı 353 adet azalarak 481’e geriledi. 481 konutun 23’ünü ipotekli satış, 458’ini ise diğer satış grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre rakamları da kamuoyu ile paylaştı. Sivas’ta Mayıs ayında satılan 481 konutun 208’ini ilk satış, 273’ünü ise ikinci el satış teşkil etti.


Sivas’ta 2019’un Ocak-Mayıs ayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018’in Ocak-Mayısdöneminde 3 bin 508 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayları arasında 2 bin 443 konut satılabildi. 2 bin 443 konutun 270’ini ipotekli satışlar, 2 bin 173’ünü de diğer satışlar oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu) Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi."
    1. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    2. Hatay’da ev yangını
    3. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    4. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    5. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    6. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    7. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    8. JAK timinden Ölüdeniz’de gerçeği..
    9. Bakan Varank’tan genç bilim insanına..
    10. Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar..
    11. Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme..
    14. Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok,..
    15. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    16. Yıldızeli’de sağanak yağış hayatı felç..
    17. Adana Şehir Hastanesi Korusu’ndan..
    18. Su Sporları Merkezi’nde kampa girdiler
    19. Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj
    20. Konut satışında sert düşüş
    21. İstanbul Havalimanı’nda pasaporttan..
    22. BM'den İdlib'e insani yardım
    23. MHP’li Avşar dernek başkanlarıyla..
    24. UNHCR: "300 binden fazla Kongolu..
    25. Bakan Kasapoğlu Pendik’te gençlerle..
    26. İstanbul Üniversitesi 3. Dünya..
    27. Red Bull Reign’e Milli Takım damgası
    28. Kırka mahallesinde yağmur ve şükür..
    29. Vatandaşlar Çamlıca Camisi'nde..
    30. BM, Mursi'nin ölümüne sessiz
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması