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Ekonomi Konut fiyatlarında yeni rekor!
Ekonomi

Konut fiyatlarında yeni rekor!

Konut fiyatları, Haziran'da bir önceki yıla göre yüzde 160,5 ile artarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:29:00 - 2022-08-16 16:39:45
Konut fiyatlarında yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Buna göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160,6, reel olarak ise yüzde 47 oranında arttı.

Konut fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre,

  • İstanbul'da yüzde 9,7
  • Ankara'da yüzde 9,3
  • İzmir'de 8,1 oranında yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,

  • İstanbul'da yüzde 184,9
  • Ankara'da yüzde 165,4
  • İzmir'de yüzde 150,9 artış kaydetti.

Metrekare birim fiyatları ise şu şekilde:

  • İstanbul - 21.328 TL
  • Ankara - 9.155 TL
  • İzmir - 14.932 TL

Kaynak: Dünya

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Yorumlar

Türk ekonomisi, inşaat, otomotiv, başka sektör yok.

Türk şekerin devlet fabrikalarının toz fiyatının bile hakından gelmeyen, beceriksiz bir yurt ici ekibi, Türkiye sanki apartman ve daireleri iihraç ediyor, halkının ezilmesine göz yuman bürokratlar 17 milyona ankardan daire almanın hesabını soramayan bürokratla aynıdır.

Ekonomi super

Utanmadan birde yazmissiniz. Hani TUIK %70 enflasyon var diyorya siz mi yalan soyluyorsunuz simdi yoksa tuikmi?
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