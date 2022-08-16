Konut fiyatlarında yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Buna göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160,6, reel olarak ise yüzde 47 oranında arttı.

Konut fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre,

İstanbul'da yüzde 9,7

Ankara'da yüzde 9,3

İzmir'de 8,1 oranında yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,

İstanbul'da yüzde 184,9

Ankara'da yüzde 165,4

İzmir'de yüzde 150,9 artış kaydetti.

Metrekare birim fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul - 21.328 TL

Ankara - 9.155 TL

İzmir - 14.932 TL

Kaynak: Dünya