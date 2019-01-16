Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,79 arttı

Türkiye genelinde emlak yatırımlarında amortisman süresi 19,5 yıl, yıllık brüt getiri ise yüzde 5,24 oldu. Bu ay 121’incisi yayınlanan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,02 azalırken, son üç ayda yüzde 0,58, son altı ayda yüzde 1,41, son bir yılda yüzde 5,79, son üç yılda yüzde 28,85, son beş yılda ise yüzde 77,39 oranında arttı.

Konut kira değerleri

Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0,38, son üç ayda yüzde 0,49 azalış gösterirken, son altı ayda yüzde 2,01, son bir yılda yüzde 5,37, son üç yılda yüzde 20,95, son beş yılda ise yüzde 60,37 oranında artış gösterdi.

Yabancı yatırımcı oranı, tekrar rekor seviyeleri test ediyor

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı geçtiğimiz aylarda yakaladığı son iki yılın rekor seviyesine tekrar yaklaştı. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 41) 1+1 özellikteki konutların öne çıktığı kaydedildi. Onu yüzde 38 ile 2+1 ve yüzde 12 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 14 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında yüzde 19, kasım ayında ise yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.