13 yıldır kayıptı: Boeing uçağı nihayet bulundu

Air India, VT-EHH tescilli Boeing 737-200 tipi kargo uçağının izini tam 13 yıl boyunca kaybettiğini resmen doğruladı. Uçak, 2012 yılında hizmet dışı bırakıldıktan sonra Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na park edildi ancak daha sonra havayolunun envanter ve mülkiyet kayıtlarından tamamen çıkarıldı.

Bu süreçte Kolkata Havalimanı yetkilileri, uçağın park ücretlerini düzenli olarak tahakkuk ettirmeye devam etti ve Air India’ya yıllar boyunca fatura gönderdi. Havayolu şirketi ise kayıtlarında böyle bir uçağın bulunmadığını öne sürerek bu faturalara itiraz etti.

Resmi talep sonrası gerçek ortaya çıktı

Durum, havalimanı yönetiminin uçağın kaldırılması için Air India’ya resmi bildirimde bulunmasıyla değişti. Yapılan incelemelerde, uçağın havalimanının uzak bir park alanında atıl halde durduğu ve mülkiyetinin hâlâ Air India’ya ait olduğu kesinleşti.

Air India Üst Yöneticisi Campbell Wilson, personele gönderdiği ve basına yansıyan iç mesajında ihmali kabul etti. Wilson, “Eski uçakların elden çıkarılması olağan bir süreçtir. Ancak burada farklı olan, yakın zamana kadar sahibi olduğumuzu bile bilmediğimiz bir uçaktan söz ediyor olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Birleşme ve özelleştirme süreçlerinde gözden kaçtı

Şirketten yapılan açıklamada, uçağın birbirini izleyen yeniden yapılandırma süreçlerinde kayıtlardan düştüğü belirtildi. İlk olarak Indian Airlines filosunda hizmet veren uçak, 2007 yılındaki birleşme sonrası Air India’ya devredildi. Daha sonra kargo uçağına dönüştürülen jet, India Post’a kiralandı ve ardından tamamen hizmetten çekildi.

Uçağın, 2022’de tamamlanan özelleştirme süreci de dahil olmak üzere hiçbir ana devir belgesinde yer almadığı ortaya çıktı. Havacılık uzmanları, uçuşu durdurulan uçakların ciddi maliyet oluşturması nedeniyle şirketlerin normal şartlarda bu tür varlıklara karşı çok daha titiz davrandığını vurguluyor.

13 yıllık park ücreti ödendi

Kolkata Havalimanı, uçağın 13 yıl boyunca park alanında kalması nedeniyle yaklaşık 10 milyon rupi (yaklaşık 120 bin dolar) tutarındaki ücreti tahsil etti. Air India, borcun ödemesini kabul ettiğini açıkladı.

VT-EHH tescilli uçak, 14 Kasım’da bulunduğu alandan kaldırılarak karayoluyla Bengaluru’ya taşındı. Emektar Boeing 737’nin burada yer tabanlı mühendislik eğitimlerinde kullanılacağı bildirildi. Uçağın boşalttığı alanın ise havalimanında planlanan iki yeni hangardan biri için değerlendirileceği açıklandı.

Havalimanı yetkilileri, söz konusu uçağın son beş yılda Kolkata Havalimanı’ndan kaldırılan 14’üncü atıl uçak olduğuna dikkat çekerek, terk edilmiş uçaklara yönelik denetim boşluklarının sektörde ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.