Konut finansmanında yeni zorluklar! Fuzul GYO’dan çözüm önerileri

Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Akbal, Future & Trends Summit’te “Dönüşüm Çağı” kapsamında konuta erişim zorluklarını ve şirketin sürdürülebilirlik odaklı projelerini paylaştı.

Future & Trends Summit’te inşaat, şehircilik, savunma sanayisi ve finans gibi stratejik sektörlerdeki dönüşüm dinamikleri masaya yatırıldı. Kamu kurumları, finans kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan üst düzey katılımcı profiliyle, Türkiye’nin kalkınma vizyonuna yön veren aktörleri bir araya getiren etkinlikte; sektörel eğilimler, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik stratejileri çok boyutlu olarak ele alındı.

Konut ediniminde finansmana erişim sorunu var

İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı oturumunda söz alan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Akbal, “Konut ediniminin merkezinde finansmana erişim sorunu yer alıyor. Bugün uzun vadeli finansman oluşturmak, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bile giderek zorlaşıyor. Küresel gerilimler, savaşlar ve jeopolitik riskler, finansal planlama üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.“ ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik, toplumsal güveni inşa etmektir

Akbal, Fuzul GYO’nun sürdürülebilirlik yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi: “Sürdürülebilirliği yalnızca ‘yeşil’ uygulamalar bütünü olarak değil; ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve çevresel bütünlüğü dengeleyen, nesiller arası bir değer üretme stratejisi olarak tanımlıyoruz. Bu vizyonu tedarikten inşaata, bina ömrünün uzatılmasından geri dönüşüm süreçlerine kadar tüm aşamalara entegre ediyoruz.

 

Projelerimizde enerji verimliliği, su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm gibi çevresel kriterlerin yanı sıra deprem dayanıklılığı ve güvenliği de vazgeçilmez önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bizim için sürdürülebilirlik yalnızca çevreyi korumak değil, aynı zamanda toplumsal güveni ve geleceğe dair umudu inşa etmektir. Dünya hepimizin ortak sorumluluğu; ancak birlikte hareket edersek dayanıklı, esnek ve umut dolu bir gelecek mümkün olabilir.”

