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Medya Konuşanlarda Çukur dizisine ilişkin ilginç bir anı! Tepkileri yine kahkahalar oldu
Medya

Konuşanlarda Çukur dizisine ilişkin ilginç bir anı! Tepkileri yine kahkahalar oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-19 03:15:00 - 2023-04-19 03:24:24
Konuşanlarda Çukur dizisine ilişkin ilginç bir anı! Tepkileri yine kahkahalar oldu

Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde yayınlanan Konuşanlar programı, Çukur dizisinin anlatıldığı dikkat çeken bir bölümle ekrana geldi.

Programa konuk olan bir izleyici, Çukur rezaletinin burnunun kırılmasına sebep olduğunu anlattı.

Ahlaksızlıklara verilen kahkaha tepkileriyle gündeme gelen programın ilgili bölümündeki izleyici, şu ifadeleri kullanıldı:

Ben bir ara oyunculukla ilgileniyordum. Ajans bana oyunculuğunu gösteren bir video çekmemi istedi. Çukur'dan bir aksiyon sahne çekeyim dedim. Arkadaşlardan da yardım istedim. Gaza gelmek için Gazapizm müziği de açtım. Arkadaşa 'Ben sana yumruk atacağım, sen tutacaksın sonra sen kafa atacaksın orada keseceğiz' dedim.

Bu bana gaza gelip bir kafa attı ben yerdeydim. Bir kalktım burnum baya kaymış. Estetik fiyatı 8 bin lira falandı. Doktor bunun 1 yıl kaynaması gerektiğini söyledi. 1 yıl geçti fiyat oldu 30 bin babam da yaptırmadı. Ben böyle kaldım.

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