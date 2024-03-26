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Siyaset Konuştukça daha da batıyor! "Öcalan hain değildi" diyen CHP’liden yeni pişkinlik!
Siyaset

Konuştukça daha da batıyor! "Öcalan hain değildi" diyen CHP’liden yeni pişkinlik!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 13:21:00 -
Konuştukça daha da batıyor! "Öcalan hain değildi" diyen CHP’liden yeni pişkinlik!

CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, "Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak" dedi.

CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, "Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak" dedi.

Eski bakanlardan CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem'e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem ifade vermek üzere adliyeye gelirken, partililer de adliyede toplandı.

Erdem, savcılığa verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada, "Tarafıma kumpas kurulmak amacıyla yapılan bu asılsız gerçek dışı videolar neticesinde bugün itibarıyla yasal süreç başladı. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Kötü niyetli şekilde basın yayınlarını kullanarak beni bütün Türkiye'ye linç ettiler. Hakkımda yanlış haberler yayan ve bu haberleri tüm sosyal medyalarda çekinmeden paylaşarak senelerce ailemden, hayatımdan ödün vererek alnımın akıyla hizmet ederek milletimde yer ettiğim saygı ve itibarı 2 dakikada yalan haberlerle yerle bir etmeye çalışanlara izin vermedim, vermeyeceğim. Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak. Kirli zihniyet ve kirli siyasetinizle kendi kazdıkları bu çukurda onlar ve onlar gibiler boğulacaktır. Hayatım boyunca gururla taşıdığım onurumu ve kimliğimi böylesine aşşağılık gerçek dışı suçlamalarla kirletmeye çalışan kim varsa hakkımı helal etmiyorum. Mustafakemalpaşa için iyi olacağını düşünerek kendisine oy attığım, ismini anmaya gerek duymadığım şahsiyete oyum da, hakkım da haram olsun. Çünkü anladım ki onların koltuk sevdası onurlarından da, şereflerinden de daha öte. O yüzden onlara üzülüyorum" dedi.

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Yorumlar

Yok Yaw

Öcalan haindir, ona destek olanda haindir, fetö de haindir, fetö'ye ne istedilerse verenler de en büyük haindir. TÜM TERÖRİSTLER HAİNDİR.......
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