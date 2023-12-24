Konuştukça batıyorlar! Bildiriye imza atmayan CHP’den şaka gibi savunma

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Irak’tan gelen 12 şehit haberinin ardından Meclis’teki dört partinin imzasını taşıyan ortak bildiride yer almayan partisinin iktidar tarafından hedef haline gelmesi üzerine açıklama yaptı. Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Dün CHP grubu olarak PKK terör örgütünü ve benzerlerini lanetleyen bir bildiri yayınladık. İçimiz acıyor, üzgünüz, endişeliyiz. AKP grubu ortak bir bildiri yayınlamak istedi. Şunu söylemek isterim CHP grubu tekil olarak 85 milyonun acısını, endişesini dile getirecek bir bildiriyi üç grup başkanvekili ve Genel Başkanımızın imzasıyla kamuoyuyla paylaştı. AKP bu ülkede iktidar olduğunda bir; bölücü terör örgütünün başındaki o yaratık cezaevindeydi. 1999-2000-2001-2002 toplam 20 şehit vermişiz. 21 yılda binlerce evladımız şehit olmuş. Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis’te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz.

İdlib’te 36 evladımız şehit oldu. CHP, İYİ Parti, MHP ve AKP ortak bir bildiri yayınladık. Meclis olarak üzüntümüzü dile getirdik. Üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda, bu olayın failleri konusunda her yetkiyi almasına rağmen, desteği almasına rağmen soluğu Putin’in kapısında aldı ve bekletilerek bu ülkeyi, yurttaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Aynı şeyler Gar operasyonu, nasıl bir duruş sergiledi? Biz her seçim yaklaşırken aynı olayları, aynı hikayeleri AKP grubundan duymaktan bıktık ve sıkıldık. Terörü lanetliyoruz. Mehmetçik’in tırnağını bile dünyalara değişmeyiz. Ama 21 yılda ülkeyi bu hale getirenler, askerimiz şehit edilirken Rusya’da faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin.

Ülke nereden, nereye geldi. Çok fazla bir şey istemedik. ‘Neden milli yas ilan edilmiyor’ dedik. Çünkü aynı saatlerde TRT’de müzik programı vardı. Suudi kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş niye bu iradeyi ortaya koyamıyor. Milli Savunma Bakanı gelip bir zahmet Meclis’e bilgi versin. Endişeliyiz, daha fazla kaybımız var mı, nasıl bu yaratıklar bu üsse sızabiliyor, nasıl 12 tane askerimizi şehit edebiliyor bunu duymak istiyoruz, bunu açıklamasını istiyoruz. Milli Savunma Bakanı dün gece gelebilirdi, gelmedi.

Meclis Başkanı Bekir Bozdağ, şu anda Meclis’te olan Bakan Mehmet Şimşek’e döndü, ‘Bir sözünüz var mı?’ dedi. ‘Yok’ dedi. Bugün nöbetçi olarak bu Meclis’te olan bakan başsağlığı dileyemedi. Kendisi bilgi alıp bakandan, bilgi verebilirdi. 10 dakika konuşabilirdi, biz sorular sorabilirdik. Ama maalesef ki Meclis bu tür iletişimlere kapalı. Dün kamuoyuna üzüntülerimizi, endişelerimizi açıklayan bildirimizi yayınladık, 4 partinin imzasından fazlası var. Artık algılarla bu olayın üzerine gidemeyiz. Şehitlerimiz ve terör seçim malzemesi olmayacak kadar önemli ve mühim bir konudur. Hiç kimse bu ülkedeki şehitleri, terör meselesini seçimler yaklaşırken bir algı operasyonu haline getirmesin.

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Kapalı oturum yapalım dedik. 12 şehit vermişiz bütçenin maddelerini görüşüyoruz. CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. Ne CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda. Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil. Bu vatan bu bayrak bu şehitler hepimizin. O yüzden ülkeme, yurttaşlarımıza sesleniyoruz; üzüntülüyüz, acılıyız, sinirliyiz, endişeliyiz. Bu sorunun çözüm noktası da Meclis’tir. Bakan da gelip burada bilgi vermelidir, kapalı oturumda da konuşmalıyız.”