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Gündem Konuştukça batan faşist Tanju, CHP'yi ele verdi
Gündem

Konuştukça batan faşist Tanju, CHP'yi ele verdi

Bolululara hizmet etmek yerine Türkiye'ye sığınan mazlumları faşist söylemlerle hedef gösteren Tanju Özcan'a partisi CHP'den destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 14:28:00 - 2021-07-31 14:35:05
Konuştukça batan faşist Tanju, CHP'yi ele verdi

Vatandaşlara hizmet etmesi gerekirken gündemi skandallarıyla meşgul eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuştukça batıyor.

Özcan daha önce yaptığı açıklamada kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söylemişti.

CHP yandaşlığıyla bilinen Cumhuriyet'e konuşan Tanju Özcan, “Ben göçmen düşmanı değilim." diyerek kendini savundu.

Konuştukça batan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini ancak parti genel merkezinden kendisine destek geldiğini söyledi.

 

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