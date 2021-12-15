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Gündem Konuşmasını yarıda kesti! Gelen notu okuyan Bakan Soylu'ya alkış yağmuru
Gündem

Konuşmasını yarıda kesti! Gelen notu okuyan Bakan Soylu'ya alkış yağmuru

Ankara'da bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması sırasında getirilen notu okuyup terör örgütü PKK'ya vurulan son darbeyi açıkladı. Bakan Soylu'nun "Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar." sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 12:51:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.

Konuşması sırasında getirilen notu okuyan Bakan Soylu, örgüte vurulan yeni darbeyi 'Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' sözleriyle duyurdu.

Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da "Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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