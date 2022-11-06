Konuşmasında kendisini yerden yere vurmuştu! Davutoğlu Erbakan'ı böyle tebrik etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İkinci Büyük Kongresi'nde iktidar olacaklarını belirterek, 6'lı masayı yerden yere vurdu. Eleştirileri kulak ardı eden Ahmet Davutoğlu ise Twitter hesabından Erbakan'ı tebrik etti.
Faith Erbakan Yeniden Refah Partisi'nin 2. Büyük Kongresi'nde tüm delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Erbakan, kongredeki konuşmasında, 6'lı ittifakı "6 benzemez" sözleri ile değerlendirerek sert eleştirilerde bulundu.
6'lı masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise eleştirileri kulak ardı ederek Fatih Erbakan'ı tebrik etti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, "Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sn. Fatih Erbakan'ı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.