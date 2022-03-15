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Aktüel Konukoğlu ailesinin acı günü
Aktüel

Konukoğlu ailesinin acı günü

SANKO Holding Kurucu Başkanı merhum Sanki Konukoğlu'nun eşi İnci Konukoğlu vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 22:47:00 -
Konukoğlu ailesinin acı günü

Abdulkadir Konukoğlu, Zeki Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Fatih Konukoğlu ve Hakan Konukoğlu’nun annesi, Merhum İhsan Yıldırım, Ali Konukoğlu ve Tansu Tuğlu’nun kayınvalidesi, Merhum Sani Konukoğlu’nun eşi İnci Konukoğlu hanımefendi vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın, Gaziantep Asri Mezarlık Şireci Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Aile Kabristanında toprağa verilecek. Gaziantep Osmangazi Mahallesi Belkıs Konakları Sosyal Tesislerinde kabul edilecek.

YENİ AKİT Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet Konukoğlu ailesine ise baş sağlığı dileriz.

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