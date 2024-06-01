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Gündem Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner! Konu, Sınav öncesi Cami'de dua etmek olunca Ece Üner! İkiyüzlüsünüz.
Gündem

Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner! Konu, Sınav öncesi Cami'de dua etmek olunca Ece Üner! İkiyüzlüsünüz.

Yeniakit Publisher
2024-06-01 14:29:00 -

Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri başkanlığı tarafından yürütülen “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) uygulaması Sözcü TV sunucusu Ece Üner’i rahatsız etti. Uğur Dündar’ın gayrimeşru ilişkiden doğan çocuğu tartışılırken kahkahalarla gülen Ece Üner konu çevreme duyarlıyım projesi olunca bakın nasıl davrandı. İki programı art arda izleyince “Bu kadar da iki yüzlülük olmaz” diyeceksiniz.

Bu ülkede hangi akıl sınav öncesi öğrencinin camiye gidip dua etmesini eleştirerek haber yapar? Videoyu izlediğinizde İslam karşıtı görüşlerini sık sık ekranlara taşıyan Sözcü TV cibilliyetine bir yenisini daha ekledi.

Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner’in programdaki attığı kahkahalar ve gülmeler Sınav öncesi Cami'de dua etmek isteyen öğrenciler olunca nasıl da değiştiğini göreceksiniz.  Ece Üner’in o hali görülünce insan bu kadarda mı iki yüzlü olur demekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz.

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