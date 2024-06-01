Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner! Konu, Sınav öncesi Cami'de dua etmek olunca Ece Üner! İkiyüzlüsünüz.

Bu ülkede hangi akıl sınav öncesi öğrencinin camiye gidip dua etmesini eleştirerek haber yapar? Videoyu izlediğinizde İslam karşıtı görüşlerini sık sık ekranlara taşıyan Sözcü TV cibilliyetine bir yenisini daha ekledi.

Konu Uğur Dündar'ın cinsel yaşamı olunca Ece Üner’in programdaki attığı kahkahalar ve gülmeler Sınav öncesi Cami'de dua etmek isteyen öğrenciler olunca nasıl da değiştiğini göreceksiniz. Ece Üner’in o hali görülünce insan bu kadarda mı iki yüzlü olur demekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz.

Hadi Ece Üren'i anladık ta sağdan geldiğini söyleyen cazgır Cemal ile Namık Kemal sizin derdiniz ne?

Siz ne zamandır Camiye namaza karşısınız? İbretlik görüntüleri izleyin.

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