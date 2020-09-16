Konu Halil Sezai olunca rüzgardan nem kapanlar sus pus oldu

Sözde Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu olan Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Sezai'nin darp ettiği 67 yaşındaki yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç Behkam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, babasının burnunun kırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi. Yaşlı adamın oğlu Behkam, kendilerinin Halil Sezai tarafından daha önce de defalarca tehdit edildiğini ve kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi.

Rüzgardan nem kapanlar sus pus oldu

AK Parti mahalle teşkilatından biri bir şey yapsa, ortalığı ataşe veren; F. Portakal, İsmail K., Faik Öztrak, Özgür Özel, Canan K., Mustafa Sönmez, Mahfi Eğilmez, Yılmaz Özdil, Nevşin Mengü'nün konu Halil Sezai olunca sus pus pus olmaları büyük dikkat çekti.