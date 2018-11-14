Kontrolsüz acıkma krizi yağ ve kilo demek!



Sofradan kalkalı birkaç saat olmasına rağmen, mideniz kazınmaya mı başlıyor? Hemen çekmecedeki kremalı bisküviye ya da sabahtan sakladığınız yağlı poğaçalara mı elinizi atıyorsunuz? Her sofraya oturuşunuzda kurt gibi acıktığınızı hissedip tabağınızdakini hemen bitirmek mi istiyorsunuz?

O zaman sürekli kilo alanların safındasınız demektir.

Bütün bu sayılanların hatalı beslenme sonucu ortaya çıkan kan şekeri dalgalanmalarından kaynaklanıyor.

Kandaki glukoz miktarı düşen kişilerde beynin belirli bölgesine sinyaller gider ve kişi dayanılmaz bir şekilde özellikle tatlı ve hamurlu gıdalar yemek ister.

Bu isteğe karşı koyamayınca da gelsin tatlılar, hamur işleri ne bulursa atıştırmaya başlar. Eh ondan sonra da gelsin yağlar, kilolar!

Kontrolsüz yeme isteğine bağlı gelişen kilo artışının yanında diyabet ve kalp-damar hastalıklarının da ortaya çıkabileceğini de herhalde "Bana bi'şi olmaz!" zihniyetiyle göz ardı eder.



Oysa işin sırı metabolizmayı aç bırakmamak..

SIKI KAHVALTI

Bütün gece aç kalan mideyi krizlerden korumak için iyi bir kahvaltı şart. Özellikle protein ağırlıklı kahvaltı etmek güne dinç başlamanıza yardımcı olacaktır.

Beyaz peynir, yumurta veya süt, kaliteli protein kaynakları olarak güzel birer seçenektir. Susuzluk da beyine açlık sinyalleri gönderir. Susamasanız da günde 8 bardak su için.

5 öğündeki fayda

Düzenli yemek yemek kan şekerinin gün içinde dengeli seyretmesine yardımcı olur.

Özellikle kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olan ana öğünleri atlamamalı ve en az 2 defa ara öğün yaparak kan şekeri dengesini sağlamalısınız. Magnezyum, fosfor, çinko gibi minerallerden zengin olmalarının yanı sıra bitkisel yağ içerikleriyle de midede uzun süre kalarak tokluk hissi veren ceviz, fındık ya da badem doğru bir tercih olacaktır.

YULAFLA ARA ÖĞÜN

Kaliteli karbonhidrat içeren proteinli bir ara öğün sizi doyuracağı gibi bunun da yanında tatlı isteğinizin de önüne geçilmesini sağlar. Tahıl ve proteinin birleştiği ara öğünler kan şekeri dengenizi koruyarak tokluk hissi verir. Bunun için yulaf ve yoğurt ya da süt size yardımcı olacaktır. 1 su bardağı süt içerisine 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ilave ederek karıştırın. İçine 1,5 çay kaşığı toz tarçın ilave edin. İsteğinize göre 7-8 tane çiğ badem veya yarım muz veya herhangi bir meyve ilave edebilirsiniz.

TATLI YERİNE MEYVE

Canınız tatlı istediğinde şeker oranı yüksek tatlılar yerine, vitamin ve minerallerden zengin, posa içeriği yüksek meyveleri tercih edin.

Tabii meyvede de porsiyon kontrolü yapmanız önemli. Gün içinde 1-3 porsiyon arasında meyve yemeniz yeterli olacaktır. 1 orta boy elma veya 4 tane kayısı veya 1 adet şeftali veya 1 tane portakal ya da 15 adet üzüm bir porsiyon meyveye denk geliyor.

TARÇINLI YEŞİL ÇAY

Özellikle ara öğün zamanlarında içeceğiniz yeşil çay açlık duygunuzu bastırmanıza yardım eder. Yeşil çay ve tarçın insülin seviyesini dengeleyerek kan şekerinin aniden düşmesini önler.



Ayrıca ana öğünlerde salata tüketmek aldığımız posa miktarını artırarak midenin boşalma hızını yavaşlatır.

Tam tahıllı unlardan yapılan ekmekler de daha yavaş sindirildiği için tokluk hissini artırır.

Siz tokluk içinde sağlık sorunlarınıza çare ararken, kuru ekmeğe muhtaç milyonlarca insanı düşünmeniz de belki açlık krizine girmenizi önleyebilir!