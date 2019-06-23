Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandılar! Biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Nevşehir'den Kayseri istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan aracın içinde bulunanlardan biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.