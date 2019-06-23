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Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandılar! Biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Nevşehir'den Kayseri istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan aracın içinde bulunanlardan biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:18
Kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandılar! Biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:18
  1. Nevşehir
  2. Kayseri
  3. Trafik kazası
  4. araç şarampole devrildi
  5. feci kaza
  6. ölü ve yaralılar var

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