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Aktüel Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:17:35 -
Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Rıhtım istikametine seyir halindeki 34 VJ 5228 plakalı otomobil, sürücüsü Murat S.'nin hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü Murat S. hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alarak gelen Murat S.'nin annesi de ambulansla hastaneye gitti.

Kaza nedeniyle caddede yoğunlaşan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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