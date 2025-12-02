Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak İdil'de akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan 45 yaşındaki sürücü Abdurrahim A. yaşamını yitirdi.
Şırnak’ın İdil ilçesinde Yukarı Mahalle Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. 45 yaşındaki Abdurrahim A'nın cenazesi, ambulansla İdil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.