Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

17 yıl FED ve JP Morgan deneyimi Başekonomistliği getirdi Merkez’de bir ilk!

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

AB'yi sarsan yolsuzluk soruşturması: Mogherini dahil üç gözaltı

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!
Yerel Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

AA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Şırnak İdil'de akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan 45 yaşındaki sürücü Abdurrahim A. yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde Yukarı Mahalle Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.  İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. 45 yaşındaki Abdurrahim A'nın cenazesi, ambulansla İdil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

