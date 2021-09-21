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Yaşam Kontrolden çıkan tır önüne gelen aracı biçti! Ortalık adeta savaş alanına döndü
Yaşam

Kontrolden çıkan tır önüne gelen aracı biçti! Ortalık adeta savaş alanına döndü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kontrol çıkan rulo iplik yüklü tır önüne gelen aracı biçti. Ortalık savaş alanına dönerken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasın yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 20:51:00 - 2021-09-21 20:57:04

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçip, biri traktör, 6 aracı biçtiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Tır kontrolden çıktı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y. idaresindeki 20 ZA 427 plakalı rulo iplik yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. 

Rulo iplikler çevreye dağıldı

Tır yol ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçip önce Çağlayan Gürsu sevk ve idaresindeki 03 RG 161 plakalı araca, ardından Mehmet Balon yönetimindeki üstünde sıfır kilometre traktör yüklü olan 03 FH 214 plakalı çekiciye, ardından 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, tırın dorsesi yola yan yattı, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye dağıldı.

4 kişi yaralandı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulanslarla kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürürken, hafif yaralanan 2 kişi ise tedaviyi kabul etmedi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yalanan feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın karşı şeritten gelip, önce dönmeye çalışan sıfır kilometre yüklü çekiciye ardından diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

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