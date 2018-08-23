Kontrolden çıkan otomobil köprü duvarına çarptı: 4 kişi yaralandı
Beyoğlu’nda kontrolden çıkan otomobilin köprünün duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.23 Ağustos 2018 Perşembe 08:50
İstiklal Mahallesi Bahariye Caddesi'nde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 EZ 5025 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan köprünün duvarına çarptı. Ardından, üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 ML 8065 plakalı bir motosiklete çarpan otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki bir kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Motosiklet üzerinde yaralanan kişinin ise ayakta tedavisini yapıldı.
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