Kontrolden çıkan otomobil köprü duvarına çarptı: 4 kişi yaralandı

İstiklal Mahallesi Bahariye Caddesi'nde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 EZ 5025 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan köprünün duvarına çarptı. Ardından, üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 ML 8065 plakalı bir motosiklete çarpan otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Motosiklet üzerinde yaralanan kişinin ise ayakta tedavisini yapıldı.