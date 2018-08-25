THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 14 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otobanda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan her iki araç şarampole yuvarlandı, 14 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:07
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 14 kişi yaralandı

Kaza, Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 22. kilometresi Yalangoz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağ ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan E.B. idaresindeki 06 BB 859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Gaziantep'ten Nurdağı yönüne seyir eden Ali Y. yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anında savrulan her iki araç yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazada araçların sürücüleri ile birlikte toplam 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:07
  1. Gaziantep
  2. kontrolden
  3. çıkan
  4. otomobil
  5. karşı
  6. şeritteki
  7. araca
  8. çarptı
  9. 14
  10. yaralı
  11. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara ile bilgisayar aynı mı? Ya da boykotu bile becerememek!
    1. Sigara ile bilgisayar aynı mı? Ya da..
    2. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında..
    3. Çin televizyonu duyurdu: Uzaya..
    4. AÖF kayıt yaptırılacak lisans ve..
    5. İnternette de ucuz konuta bakıyoruz
    6. Çin’de otel yangını: 18 kişi öldü
    7. AÖF Güz dönemi kayıt tarihi
    8. Gerçek kampanyaları takip edin
    9. Polisten yeni uygulama! Uykusuz..
    10. Ucuzlukta Konya farkı
    11. Mısır'da iki İngiliz öldü! Oteli..
    12. İzmir’de hızlı değişim
    13. 2018 AÖF yeni kayıt tarihi ne zaman?
    14. İstanbul’da ucuz evin adresleri
    15. Ucuz konutun adresi ille de İstanbul..
    16. AÖF DGS internet başvuru ve kayıt..
    17. Çin'de bir otelde yangın faciası: Çok..
    18. Sur Yapı yapılmayanı yaptı
    19. Dar ve orta gelirlilere ucuz konut..
    20. Emniyetin önünde ilginç görüntü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha “3. Yol Hareketi” dedi
    Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha “3. Yol Hareketi” dedi
    Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif
    Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif