  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’ Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi
Yerel Kontrolden çıkan motosikletiyle dükkana camdan girdi!
Yerel

Kontrolden çıkan motosikletiyle dükkana camdan girdi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Eskişehir'de bir motosikletin kontrolden çıkarak dükkanın cam kapısını kırıp içeri girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, H.Ş. idaresindeki otomobile çarpmamak için ani manevra yapan T.D. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıktı. Yön değiştiren motosiklet, cadde üzerindeki bir dükkanın cam kapısını kırarak içeri daldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından dükkan içerisinde kamera görüntüleri incelendiği sırada taraflar arasında çıkan arbedede esnafın kardeşi S.A. bıçaklanarak, araç sürücüsü ise darp edilerek yaralandı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaza ve kavgayla ilgili inceleme sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ccc

Kontrolden çıkan motorlar değil insanlar bilinçsiz motor kullanımı o kadar arttı ki 10-18 yaş arası motorla cirit atıyorlar ankara sokaklarında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23