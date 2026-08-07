Kontrolden çıkan motosikletiyle dükkana camdan girdi!
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Eskişehir'de bir motosikletin kontrolden çıkarak dükkanın cam kapısını kırıp içeri girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, H.Ş. idaresindeki otomobile çarpmamak için ani manevra yapan T.D. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıktı. Yön değiştiren motosiklet, cadde üzerindeki bir dükkanın cam kapısını kırarak içeri daldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından dükkan içerisinde kamera görüntüleri incelendiği sırada taraflar arasında çıkan arbedede esnafın kardeşi S.A. bıçaklanarak, araç sürücüsü ise darp edilerek yaralandı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaza ve kavgayla ilgili inceleme sürüyor.