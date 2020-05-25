  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:14:59 -
Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Kaza, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.U. (84) idaresindeki 45 SA 9837 plakalı motosiklet, Gölmarmara ilçesi istikametinde seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede sürücü G.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.


Hayatını kaybeden G.U.’nun cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı