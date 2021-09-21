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Yaşam Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 6 yaralı
Yaşam

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 6 yaralı

Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 22:17:00 - 2021-09-21 22:19:34
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden Cemal A. idaresindeki 27 D 9651 plakalı kamyonet, karayolunun 11. kilometresine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada kamyonette bulunan sürücü Cemal A., Emine A., Filiz A., Fatma D. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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