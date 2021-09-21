Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 6 yaralı
Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden Cemal A. idaresindeki 27 D 9651 plakalı kamyonet, karayolunun 11. kilometresine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada kamyonette bulunan sürücü Cemal A., Emine A., Filiz A., Fatma D. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.