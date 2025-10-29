Kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Erzincan’da gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Gölcük Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yaşandı. Y.K. yönetimindeki 24 FA 635 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan Y.K.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.