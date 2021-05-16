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Aktüel Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! Ölüler var
Aktüel

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! Ölüler var

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç tarlaya devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan Ukrayna uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:20:00 -
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! Ölüler var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Denizli'den Antalya yönüne giden Ukrayna uyruklu Vladyslav Zikran yönetimindeki 07 YOM 63 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular Anastasia Prishko ve Anastasia Nesyerenko, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Prishko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nesyerenko ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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