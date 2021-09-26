  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı
Dünya

Kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı

Mısır'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğün salonuna daldı. Kaza sonucu 2’si kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 02:23:00 - 2021-09-26 02:34:24

Mısır’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın düğün salonunun önünde yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi yaralandı.

3 kişi yaralandı

Mısır’ın kuzeyindeki Sharkia vilayetine bağlı Al-Mazraqa köyünde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğünü trajediye çevirdi. Aracın düğün salonu önünde yayaların arasına dalması sonucu 2’si kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaza anı anbean kameralara yansıdı

Kaza anı olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın, düğün salonunun önündeki bir sokak lambasının yanında duran bir grup kişiye çarptığı ve söz konusu şahısların aracın altında kaldığı görüldü.

Olay yerine Mısır güvenlik ekipleri sevk edilirken, 3 yaralı Faqous General Hospital’e kaldırıldı. Yaralılardan birinin komada olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay