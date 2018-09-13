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Kontrol altına alınamadı! Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay’a bağlı Belen ilçesinde sabaha karşı orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, uçak ve helikopter desteğinde müdahale ediliyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:10
Kontrol altına alınamadı! Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Hatay’ın  Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, uçak ve helikopter desteğinde müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, havadan 3 helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Hatay’ın en gözde bölgesi olan Soğukoluk Yaylası’ndaki yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:10
  1. Hatay
  2. Belen ilçesi
  3. orman yangını

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