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Aktüel Konser verirken sahneden düştü! Sağlık durumu açıklandı...
Aktüel

Konser verirken sahneden düştü! Sağlık durumu açıklandı...

2022 yılında en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan ünlü popçu, konser bitiminde sahneden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 12:11:00 - 2022-08-31 12:15:08
Konser verirken sahneden düştü! Sağlık durumu açıklandı...

Son günlerde, "Usta Şarkılar" adını verdiği projesiyle adından sıkça bahsettiren Kaya, birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendirdi.

Deniz kenarına kurulan konser alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emre Kaya'nın hayranları, sanatçıyı alkış ve tezahüratlarla karşıladı.

Şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatan genç şarkıcı, izleyicilerle de sık sık sohbet etti.

Sahneden düştü

Ünlü popçu, konserin bitmesinin ardından sahneden koşar adımlarla inerken düştü.

Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen Kaya'nın menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil." dedi.

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