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Konoplyanka kimdir nereli ve kaç yaşında? Yevhen Konoplyanka Beşiktaş transfer oldu mu?

Beşiktaş son dakika transfer haberleri. Sağ ve sol kanat mevkilerinde oynayan Ukraynalı millî futbolcu Konoplyanka ile Beşiktaş el sıkışmak üzere olduğu haberleri gelmesi üzerine Yevhen Olegoviç Konoplianka’nın kim olduğu merak ediliyor? İşte Yevhen Olegoviç Konoplianka biyografisi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:13
Konoplyanka kimdir nereli ve kaç yaşında? Yevhen Konoplyanka Beşiktaş transfer oldu mu?

Beşiktaş son dakika transfer haberleri. Sağ ve sol kanat mevkilerinde oynayan Ukraynalı millî futbolcu Konoplyanka ile Beşiktaş el sıkışmak üzere olduğu haberleri gelmesi üzerine Yevhen Olegoviç Konoplianka’nın kim olduğu merak ediliyor? İşte Yevhen Olegoviç Konoplianka biyografisi.

Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Schalke 04 ile imza aşamasına geldiği bildirildi. Beşiktaş ile Schalke 3.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı ve kısa süre içinde bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynuyor.

Konoplyanka kimdir?

9 Eylül 1989 Kirovograd doğumlu olan Yevhen Konoplyanka Ukraynalı millî futbolcudur. 2016-2017 sezonunda Schalke 04 takımına kiralanmıştır ve Ukrayna millî futbol takımı forması da giymektedir. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda kendine yer bulmuştur. Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynayabiliyor. 

Futbola 2002 yılında amatör olarak Olimpik Kirovohrad bünyesinde başlayan Konoplyanka,  DYuSSh-2 Kirovohrad ve Dnipro Dnipropetrovsk kulüplerindeki mücadelelerinin ardından Dnipro takımının A2 kadrosuna, sonrasında ise kısa sürede A kadrosuna yükselmiştir. 

Dnipro'da birçok Avrupa kulübünün radarına takılan Konoplyanka, Sevilla kadrosuna 2015 yılında dahil olmuştur. Bir sene burada top koşturduktan sonra Schalke 04'e kiralanan Konoplyanka, 2017 yaz transfer döneminde ise Schalke 04'e 12 milyon 500 bin lira bonservis bedeli ile transfer olmuştur. 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:13
  1. Konoplyanka kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. Yevhen Konoplyanka Beşiktaş transfer oldu mu?

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