Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

Apple, bu davayı meşru bir çevre yaptırım davası olarak görmediğini vurgulayarak, "Bu, ilgili Bölge de dahil olmak üzere başka yerlerde reddedilmiş veya çözüme kavuşturulmuş iddiaları yeniden gündeme getirme girişimidir" açıklamasını paylaştı. Kimi haber kaynaklarına göre Gjovik, ABD ve yurt dışındaki çeşitli mahkeme ve kurumlarda Apple aleyhine 25'ten fazla yasal süreç, soruşturma veya şikayet başvurusunda bulundu. Gjovik'in geçmişteki pek çok başvurusunun, asılsız olmaları, zaman aşımına uğramaları veya daha önce çözüme kavuşturulmuş olmaları gerekçesiyle mahkemeler veya kurumlar tarafından reddedildiği öğrenildi./ kaynak: haber7