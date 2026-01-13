  • İSTANBUL
Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!
Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

Eski bir Apple mühendisi olan Ashley Gjovik, şirketten sızan zehirli atıklar nedeniyle 'neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı.

Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

Eski bir Apple mühendislik programı yöneticisi, teknoloji devini Santa Clara'daki çip üretim tesisinde kendisini ve komşularını zehirli kimyasallara maruz bırakmakla suçladı. Ashley Gjovik, Eylül 2025'te ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde, Apple'ın 3250 Scott Boulevard adresindeki faaliyetlerinin tehlikeli maddeleri yanlış kullanarak ve serbest bırakarak çevre yasalarını ihlal ettiğini iddia eden bir federal dava açtı.

Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

"2020'DE NEREDEYSE ÖLÜYORDUM" Gjovik, şikayet dilekçesinde, oturduğu apartman kompleksinin Apple'ın egzoz bacalarına 300 fitten daha az bir mesafede bulunduğunu belirtti. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) açıklamasına göre, hava kirliliği kaynaklarına 300 fit mesafede yaşayanlar, solunum ve kardiyovasküler sorunlara yol açan daha yüksek seviyelerde kirleticilere maruz kalıyor.

Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

Gjovik, dava dilekçesinde diğer sakinlerin de astım atakları ve uyku bozuklukları gibi benzer sorunlar deneyimlediğini öne sürdü. Şikayette, tesis emisyonlarının "yakın çevrede ikamet edenlerde ciddi kimyasal zehirlenmeye yol açtığı, mağdurların kan ve idrarında arsenik, cıva ve endüstriyel çözücülerin varlığının tespit edildiği ve durumun akut zehirli gaz maruziyetiyle örtüştüğü" ifade edildi.

Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

EPA'NIN DENETİM BULGULARI VE ANLAŞMA Gjovik'in açtığı dava, EPA'nın tehlikeli atık ihlalleri hakkında Apple ile anlaşmaya varmasından bir ay önce gündeme geldi. Apple sözcüsü Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "EPA'nın kısa süre önce gerçekleştirdiği bir saha ziyareti sırasında, tesislerimizden birinde etiketleme, dokümantasyon ve taşıma sisteminin yönetimiyle ilgili uyumluluk sorunları belirlendi" diye konuştu. Sözcü, "Sorunlar çevre için herhangi bir risk teşkil etmedi ve hızla giderildi; faaliyet gösterdiğimiz her yerde çevreyi koruma taahhüdümüz derinden sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

APPLE: DAVACI SÜREKLİ DAVA AÇAN BİRİDİR Ancak Apple, davanın reddi talebinde, "Davacı sürekli dava açan biridir ve Apple onun başlıca hedefidir" diyerek kendini savundu. Şirket, "Açılan dava, Gjovik'in Apple'ın Santa Clara'daki 3250 Scott Boulevard adresindeki tesisinin ("Tesis") yakınındaki aynı iddia edilen çevresel koşullar nedeniyle Şirket aleyhine başlattığı bir dizi dava ve idari işlemin sonuncusudur" açıklamasını yaptı.

Apple'da büyük skandal: 'Neredeyse ölüyordum' diyerek dava açtı!

Apple, bu davayı meşru bir çevre yaptırım davası olarak görmediğini vurgulayarak, "Bu, ilgili Bölge de dahil olmak üzere başka yerlerde reddedilmiş veya çözüme kavuşturulmuş iddiaları yeniden gündeme getirme girişimidir" açıklamasını paylaştı. Kimi haber kaynaklarına göre Gjovik, ABD ve yurt dışındaki çeşitli mahkeme ve kurumlarda Apple aleyhine 25'ten fazla yasal süreç, soruşturma veya şikayet başvurusunda bulundu. Gjovik'in geçmişteki pek çok başvurusunun, asılsız olmaları, zaman aşımına uğramaları veya daha önce çözüme kavuşturulmuş olmaları gerekçesiyle mahkemeler veya kurumlar tarafından reddedildiği öğrenildi./ kaynak: haber7

