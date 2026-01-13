  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ayrana 1 kaşık ekleyip tüketin: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu! Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir! Türkiye’nin turizm gündemi masaya yatırıldı! Bakan Ersoy’dan açıklama Üniversitelerde yeni dönem resmen başlıyor: O bölüm dışında hepsi 3 yıl olacak! DSÖ’den Gazze için acil çağrı! Dünyanın çevresini 16 kez dolaşmakla eşit! Türkiye fiber ağlarla örüldü
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Aliağa ilçesindeki faya dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan itibaren başlayan deprem hareketliliğinin azalmaya başladığını söyledi. İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda da deprem hareketliliğinin yaşandığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

#2
Foto - Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!

"Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6,7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı. Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu."

#3
Foto - Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini, buradaki hareketliliğin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından takip edildiğini anlattı.

#4
Foto - Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!

"FAYIN TEHLİKESİNİN BELLİ ÖLÇEKLERDE YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYORUZ" Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde farklı noktalarda hendekler açtıklarını anımsatan Sözbilir, "Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremini milattan sonra 105 yılında üretmiş.

#5
Foto - Uzmanından korkutan uyarı: O ilçede 6.7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken." dedi. Sözbilir, bu fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon!
Gündem

Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon!

İran sokaklarında "Özgürlük" maskesi altında sahnelenen tiyatro, Siyonistlerin ve Haçlı dünyasının kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. M..
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Gündem

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Kanal D, NOW TV ve Star TV'ye yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23