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Konkordato ilan eden Hotiç hakkında karar verildi

31 Ağustos 2018 tarihinde konkordato ilan eden Hotiç için mahkeme kararını verdi. Yaklaşık 400 milyon TL borcu olan ayakkabı devine bir yıl süre verildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
Konkordato ilan eden Hotiç hakkında karar verildi

Yaklaşık 200 alacaklıya 400 milyon TL borcu olduğu ileri sürülen 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç'in 31 Ağustos'ta ilan ettiği konkordato davasında mahkemeden iyi haber geldi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Hotiç'e atanan geçici komiser heyetinin 3 aylık süre için olumlu raporu üzerine ünlü firmaya, bir yıllık kesin süre verdi.

Türkiye'de 150 satış noktası bulunan 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç, 31 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak konkordato talep etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır" denilmişti.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık süre vererek şirkete 3 kişiden oluşan konkordato komiseri atadı. Hotiç'ten alacağı olan banka, finans kurumları ve diğer şirket ve kişilerden oluşan yaklaşık 200 kadar alacaklıya firmanın 400 milyon TL borcu bulunuyordu. 150 kadar alacaklının müdahil olduğu davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Hotiç'in avukatı ile alacaklıları temsilen 100'e yakın avukat katıldı.

Konkordato komiser heyeti olumlu görüş verdi

Mahkeme başkanı, davaya atanan komiser heyetinin sunduğu raporunda, şirketin faaliyetlerinin 3 aylık süre içinde olumlu şekilde ilerlediği yönünde görüş bildirdiğini açıkladı. Hotiç avukatı da bir yıllık kesin süre verilmesini, geçici komiser heyetinin de görevine devam etmesini talep etti.

Alacaklılar tepki gösterdi

Söz alan alacaklı avukatları ise konkordato komiserinin hazırladığı rapora tepki gösterdi. Alacaklı avukatları, Hotiç bu süre içinde geçmiş döneme ait borçlarını ödediğini belirterek şirketin iflasını istedi. Bir alacaklı avukatı ise bilirkişinin Hotiç'in marka değerini fahiş miktarda hesaplandığını öne sürerek, "Hotiç'in marka değeri 150 milyon TL, borcu ise 400 milyon TL. Ancak, marka değeri 408 milyon TL üzerinde gösterilmeye çalışılıyor" dedi.

Hotiç ailesi konkordato ilan etmeden önce yönetimi devretti

Yine başka bir alacaklı avukatı ise Hotiç'in bütün yönetim kurulu üyelerinin konkordato ilan etmeden iki hafta önce yapılan genel kurul toplantısında istifa ettiklerini, Yönetim Kuruluna E.Ç. adlı bir kişinin bırakıldığını belirtti. Avukatlar Hotiç'in kardeş şirketi aracılığıyla da mal kaçırdığını iddia etti.

Hotiç'e bir yıllık kesin süre veren mahkeme heyeti, geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine ve ayda bir mahkemeye rapor sunmasına, şirketin amaçladığı iyileşmenin gerçekleşmesinin tespit edilmesi veya konkordatonun başarıya ulaşamayacağının anlaşılması durumunda mahkemeye derhal rapor ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
  1. İstanbul
  2. konkordato
  3. Hotiç

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    satışları nakitle dönen bir şirket nasıl olurda bu kadar muazzam bir borca girer ve nasıl olurda nakiti çeviremez..hayret.**
  • son hotiç bükücüson hotiç bükücü1 sa önce
    malların çoktan kaçırmışlardır.allah yardımcısı olsun alacaklı olanlara.
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