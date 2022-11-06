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Aktüel Kongreden dönenleri taşıyordu! Otobüs devrildi, yaralılar var
Aktüel

Kongreden dönenleri taşıyordu! Otobüs devrildi, yaralılar var

Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 20:45:00 -
Kongreden dönenleri taşıyordu! Otobüs devrildi, yaralılar var

Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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