Kongre kavgalarından sonra yeni skandal: CHP'li isim akrabalarını delege yazdırdı!

28 Mayıs seçiminden sonra kavganın ve kaosun eksik olmadığı CHP'de Gaziantep'te hafta sonu yapılan genel merkez kurultay delegeliği seçiminde yeni bir skandal ortaya çıktı. Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin, kendisiyle birlikte 8 akraba ve arkadaşını kurultay delegesi yazdırınca, 37 gün önce seçilen ilçe yönetiminden 9 kişi istifa ettiler.

9 KİŞİ İSTİFA ETTİ

CHP'nin Afyonkarahisar, İzmir, Konya ve Siirt'teki kongrelerinde yaşanan yumruklu ve oraklı kavgalardan sonra yeni bir skandal da Gaziantep'te ortaya çıktı. CHP Şahinbey ilçe yönetiminde yer alan 9 kişi, ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin'in kendisiyle birlikte 8 akraba ve arkadaşının kurultay delegesi yazmasına tepki göstererek istifa etti.

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI

CHP yöneticileri noter kanalıyla partiye gönderdikleri istifalarına gerekçe olarak fikir ayrılığını gösterse de işin aslının hafta sonu yapılan il kongresinde Şahinbey ilçesinden genel merkez delegeliğine seçilen isimlerden kaynaklandığı belirtildi.

AKRABALARINI YAZDIRDI

37 gün önce tek liste girdiği seçimi kazanan Şahinbey ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin'in yönetimi dikkate almayarak, partinin il kongresinde bacanağı Arda Babacan, arkadaşı Hilmi Dal, babasının dayısı Yusuf Kayhan, dayısı Ali Şahin, teyzesinin oğlu Hasan Koca, okul arkadaşı İbrahim Halil Şanlı ve akrabası Hüseyin Yalçın'ı kurultay delegesi yazdırdı.

İSTİFALAR PARTİYE GÖNDERİLDİ

Olaya tepki gösteren yöneticilerden Umut Ağcabay, Dede Demir, İnan Çolak, Reşat Gökalp, Oktay Kellecioğlu, Okan Karlıdağ, Belgin Göksu, Ozan Güneş ve Zeynel Ata Türk, istifalarını noter kanalı ile partiye gönderdi.

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