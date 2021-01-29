Kongre binasını basan boynuzlu adamdan olay sözler: Bize ihanet etti

2021 ABD Kongre Binası baskınında önemli rol oynayan aşırı sağcı aktivist Jake Angeli, "Qanon Şaman" olarak tüm dünya basınına servis edilmişti.

Baskınla ilgili hazırlanan suç dosyası ve Trump'ın azil süreci ile ilgili konuşan Angeli'nin avukatı, kürkü ve boynuzlu başlığıyla baskına katılan müvekkilinin Angeli'nin, Donald Trump'ın azil davasında ifade vermeye istekli olduğunu söyledi.

Avukat Albert Watkins Associated Press'e yaptığı açıklamada, Angeli'nin yaklaşan görevden alma duruşmalarında Trump aleyhinde konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Avukat, kendini şaman ilan eden Angeli'nin, 'Trump'ın kargaşaya katılmakla suçlananların affedilmemesi gerektiğini' söylemesinin ardından, "ihanete uğramış" hissettiğini dile getirdi.

AP tarafından aktarılan mahkeme kayıtlarına göre Angeli, Trump'ın "tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta DC'ye gelmesini istediğini" iddia ederek, başkanın talebi üzerine isyana dönüşen mitinge katıldığını iddia etti.

Trump'ı savunanlar, destekçilerini 2020 başkanlık yarışında yapılan seçim hileleri iddiaları üzerine gösteri yapmaya teşvik ettiğini, ancak hiçbir noktada binaya saldırmayı istemediğini ve onları açıkça "barışçıl ve vatansever" protestolara çağırdığını söylüyor.

star.com.tr