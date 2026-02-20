  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
Sağlık

Kongo'da esrarengiz ölüm alarmı: 5 can kaybı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kongo’da esrarengiz ölüm alarmı: 5 can kaybı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin batısındaki Kongo-Central Eyaleti’nde ortaya çıkan gizemli hastalık, Madimba köyünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 kişinin kısa sürede hayatını kaybetmesine yol açarak bölgede salgın endişesini artırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin batısındaki Kongo-Central Eyaleti’nde ortaya çıkan gizemli hastalık, kısa sürede can kayıplarına yol açtı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Madimba köyünde görülen hastalık nedeniyle 4’ü Madimba Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki sağlık ekipleri, vakaların ani seyri nedeniyle alarma geçti.

BELİRTİLER HIZLA AĞIRLAŞIYOR

Yetkililer, hastalığın ilk belirtilerinin şiddetli baş ağrısı, ardından ise bilinç kaybı şeklinde ortaya çıktığını bildirdi. En dikkat çekici unsur ise hastalığa yakalanan kişilerin kısa süre içinde yaşamını yitirmesi oldu.

Vakaların hızla ilerlemesi, salgın ihtimalini güçlendirirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

BAKTERİYEL MENENJİT ŞÜPHESİ

Sağlık yetkilileri, ilk değerlendirmelere göre bakteriyel menenjit ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Ancak kesin tanının konulabilmesi için laboratuvar analizlerinin sürdüğü belirtildi.

Menenjit, özellikle hijyen ve sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde hızla yayılabilen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir enfeksiyon olarak biliniyor.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Bölgesel sağlık birimleri, etkenin belirlenmesi ve yeni ölümlerin önlenmesi amacıyla acil tıbbi malzeme, uzman ekip ve lojistik destek çağrısında bulundu.

Yetkililer, salgının yayılma riskine karşı temaslı takibi ve önleyici tedbirlerin devreye alındığını açıkladı.

