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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 12 asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni kentinde Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybettiği, en az 50 askerin yaralandığı açıklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:39
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 12 asker öldü

Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, yaptığı açıklamada, kentte perşembe gününden bu yana ordu birlikleri ile ayrılıkçılar arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalarda, aralarında Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunda (MONUSCO) görevli askerlerin de bulunduğu 12 askerin öldüğünü, en az 50 askerin yaralandığını belirten Mende, çok sayıda ayrılıkçının etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını ifade etti.

Ayrıca Ugandalı ayrılıkçıların dün akşam Beni kentinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Mambanike'de düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20'ye yakın ev ayrılıkçılar tarafından ateşe verilmişti.

Çatışmalar nedeniyle sağlık yetkilileri bölgedeki salgına müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 07:39
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