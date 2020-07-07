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Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışma: 12 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 22:20:46 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerli halklar arasında çatışma: 12 ölü, 6 yaralı

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusu Tanganyika'da yerli halk Pigmeler ve Bantular arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tanganyika Eyalet Hükümeti Sözcüsü Dieudonne Kamona, Pigmelerden oluşan "Hapa na Pale" (Burada ve Orada) adlı grup üyelerinin Bantuların yaşadığı Mugunga bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, 6 Pigme milis yaralanırken, 12 Bantu hayatını kaybetti.

Tanganyika vilayetinde yaklaşık 4 yıldır Pigmeler ve Bantular arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Pigmeler, Afrika kıtasının diğer yerel halklarından farklı bir hayat tarzı sürdükleri için Bantular başta olmak üzere, diğer yerli gruplarca sistematik ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Yaklaşık 5 bin yıldır bölgede yaşayan ve Afrika’nın en eski yerlileri arasında da gösterilen Pigmelerin milli park haline dönüştürülen ormanlarda yaşamalarına izin verilmemesi, bölgede sorun yaratan bir diğer faktör.

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