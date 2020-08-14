Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde son 4 ayda 83 çocuk öldürüldü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) çatışmaların yoğunlaştığı Ituri eyaletinde son 4 ayda 83 çocuğun öldürüldüğü, 17 çocuğun yaralandığı ve 12 çocuğun cinsel istismara uğradığı belirtildi.



Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) KDC Direktörü Malik Allaouna, yaptığı açıklamada, çocukların durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini, yıl başından bu yana Ituri eyaletinde 165’i çocuk 1315 kişinin öldürüldüğünü, 500 binden fazla kişinin ise çatışmalardan dolayı göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Allaouna, son 4 ayda Ituri eyaletinde 83 çocuğun öldürüldüğünü, 17 çocuğun yaralandığını ve 12 çocuğun cinsel istismara uğradığını vurguladı.



Yerinden edilmiş nüfusun yeterli yiyeceğe ve temiz suya erişimi olmadığını kaydeden Allaouna, çocukların da bölgedeki çatışmanın bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Allaouna, bölgede devam eden çatışmalardan dolayı hasta ve yetersiz beslenen çocukların takibini yapamadıklarını sözlerine ekledi.



- Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor



KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 8 ay içerisinde KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

