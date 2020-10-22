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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar polis lojmanlarına saldırdı: 8 ölü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar polis lojmanlarına saldırdı: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:05:36 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar polis lojmanlarına saldırdı: 8 ölü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri vilayetinde isyancı grubun polis lojmanlarına düzenlediği saldırıda 3’ü sivil 8 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, geçen yıl Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grubundan ayrılanların kurduğu Kongo Yurtseverlik ve Bütünleşme Gücü (FPIC) mensubu kişiler vilayetteki polis lojmanlarına saldırdı.

Saldırıda, 2 polis, 3 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti.

Kentte KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisandan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

- Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içerisinde, KDC’de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

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