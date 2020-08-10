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Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Ebola salgınında vaka sayısı 77’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:22:34 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Ebola salgınında vaka sayısı 77’ye yükseldi

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 77’ye ulaştı.

Ebola Salgını Müdahale Ekibinden yapılan açıklamada, Equateur eyaletinde 15 kişide daha Ebola tespit edildiği belirtildi.

Vakaların toplam sayısının 77'ye, ölenlerin sayısının da 9 artarak 33'e yükseldiği vurgulanan açıklamada, salgında bugüne kadar 29 kişinin iyileştiği ifade edildi.

11’inci dalga ebola salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata şehirlerinde görüldü.

- 10'uncu dalga ebola salgını 25 Haziran’da sona ermişti

KDC'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

- Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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