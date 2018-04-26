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Kongar: CHP'nin adayı Büyükerşen değilse...

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar bugünkü köşesinde CHP'nin adayıyla ilgili gözlemlerini paylaştı. Kongar, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olacağını yazdı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:12
Kongar: CHP'nin adayı Büyükerşen değilse...

Emre Kongar'ın "CHP'nin adayı" ismiyle yayınladığı yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Ben partilere akıl vermekten, onların işine karışmaktan hoşlanmam; çünkü onların kendi iç işleyiş mantıklarının, dışardan göründüğünden çok farklı olduğunu bilirim.

Ama buraya kadar yaptığım çözümlemelere baktığımda, (ve bugüne kadar ortada dolaşan abuk sabuk önerileri düşündüğümde) CHP’in 24 Haziran’ı ve sonrasını kurtaracak olan Cumhurbaşkanı adayının (Yılmaz Büyükerşenolmadığı takdirde) Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu sanıyorum.

Elbette benimki bir gözlem:

Karar her şeyden önce CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nundur"

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:12
  1. Emre Kongar

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