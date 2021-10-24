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Gündem Konfeti skandalında sıcak gelişme!
Gündem

Konfeti skandalında sıcak gelişme!

TFF 3. Lig'de dün akşam oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor müsabakasında sahaya atılan ve tepki çeken konfetiler nedeniyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 19:13:00 -
Konfeti skandalında sıcak gelişme!

TFF 3. Lig'de dün akşam oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor müsabakasında sahaya atılan ve tepki çeken konfetiler nedeniyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

Yeni Ordu Stadı'ndaki karşılaşmanın 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılılar ve Türk bayrağı parçalarının görülmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ş.Ö, C.D. ile Ü.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen 3 kişi, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Diğer yandan gözaltındaki B.M'nin sağlık kontrolleri sırasında Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Ordu Stadı'nda 23 Ekim'de oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğünce tahkikat yapıldığı, konuyla ilgili Ş.Ö, C.D, Ü.T. ve B.M'nin kısa sürede gözaltına alındığı bildirilmişti.

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