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Spor Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-07-28 02:26:00 -
Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk ayağında 42 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk ayağı, 42 maçla tamamlandı.

Beşiktaş avantajı kaptı

Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, konuk ettiği Arnavutluk ekibi Tirana'yı 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy'un golleriyle 3-1 yendi. Deplasman temsilcisinin tek golü, 83. dakikada Kaina'dan geldi.

Siyah-beyazlıların 3. eleme turunda kalması halinde muhtemel rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Zeljeznicar, konuk ettiği Neftçi ile 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek temsilcisinde 14. dakikada Haracic ve 45+10. dakikada Amoah, Azerbaycan ekibinde ise 44. dakikada Kosoric (kendi kalesine) ve 90+5. dakikada Hajiyev, ağları sarstı.

Adana Demirspor, beraberliğe razı oldu

Adana Demirspor ise deplasmanda CFR Cluj takımıyla 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj elde etti. Romanya ekibi, 6. dakikada Betancor'un golüyle öne geçerken, Akdeniz temsilcisi ise 77. dakikada Benjamin Stambouli ile fileleri havalandırdı.

"Mavi Şimşekler"in üst tura kalması halinde karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmenin ilk ayağında, Osijek (Hırvatistan), konuk ettiği Zalaegerszegi TE'yi (Macaristan) 90+1. dakikada Mierez'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.
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Fenerbahçe'den farklı tarife

Ağırladığı Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek 3. tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin karşılaşmasında ise Lüksemburg'un Differdange takımı, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Maribor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 25. dakikada Casto'nun gülüyle öne geçtiği müsabakada, konuk takım 90+6. dakikada Jakupovic'in ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı.

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