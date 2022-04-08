Konferans Ligi sonuçları | Leicester City-PSV maç sonucu
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe akşamı oynandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Marsilya PAOK maçı kaç kaç bitti?
Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Futbolseverler ise gecenin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi maç kaç kaç bitti?
Konferans Ligi sonuçları | Leicester City-PSV maç sonucu
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe akşamı tamamlandı. Çeyrek final rövanşları ise 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.
Feyenoord-Slavia Prag:3-3
Bodo/Glimt-Roma: 2-1
Olimpik Marsilya-PAOK: 2-1
Leicester City-PSV: 2-1