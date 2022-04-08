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Spor Konferans Ligi sonuçları | Leicester City-PSV maç sonucu
Spor

Konferans Ligi sonuçları | Leicester City-PSV maç sonucu

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe akşamı oynandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Marsilya PAOK maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 06:01:00 -
Konferans Ligi sonuçları | Leicester City-PSV maç sonucu

Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Futbolseverler ise gecenin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi maç kaç kaç bitti?

Konferans Ligi sonuçları | Leicester City-PSV maç sonucu

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan Perşembe akşamı tamamlandı. Çeyrek final rövanşları ise 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.

Feyenoord-Slavia Prag:3-3

Bodo/Glimt-Roma:         2-1

Olimpik Marsilya-PAOK:               2-1

Leicester City-PSV:          2-1

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